Cinema del sociale, si apre il “PerSo Film Festival“. I documentari del mondo nelle sale dell’acropoli

Mostre, performance multimediali, talk a tematica ambientale, ospiti internazionali e tanto cinema sociale e d’autore con i migliori documentari provenienti da 27 Paesi di tutto il mondo, in visione a Perugia da oggi all’8 ottobre. Con un cartellone di 56 titoli, 11 anteprime nazionali e tre categorie di concorso prende il via la nona edizione del “PerSo - Perugia Social Film Festival“ che per nove giorni fa della città la capitale indiscussa del cinema documentario con proiezioni a ingresso libero nelle tre sale dell’acropoli, Méliès, Zenith e PostModernissimo. Il Festival prende il via al Mélies dove il concorso entra da subito nel vivo alle 15.30 con l’anteprima internazionale di “Working the woods“ (nella foto) di Lola Peuch: la storia di un famoso parco parigino si intreccia con le esistenze di tre trans che in quel luogo lavorano. Alle 16.30 focus sull’Iran con la proiezione di “Radiograph of a family“ di Firouzeh Khosrovani, che ripercorre la storia familiare, tra laicità e ideologia islamica, della regista che dopo la visione incontrerà il pubbloc. Alle 18 c’è l’incontro con Somayeh Haghnegahdar dell’Iranian Indipendent Film Makers Association e Italo Spinelli di Asiatica Film Mediale. E alle 19 cerimonia di inaugurazione del PerSo, con gli interventi dei responsabili del Festival, di Fondazione Perugia, Regione, Umbria Film Commission e Comune seguita alle 19.45 da una performance multimediale per voce e video, “Serpentine“ di e con Ludovica Manzo e Loredana Antonelli. Questa prima giornata si chiude alle 21.30 con la proiezione di “Sur l’Adamant“ di Nicolas Philibert, Orso d’Oro alla Berlinale 2023: presentato in anteprima sull’uscita in sala è la storia di un centro diurno psichiatrico unico, una struttura galleggiante sulla Senna, a Parigi. E domani si riparte, stavolta con gli autori umbri.

S.C.