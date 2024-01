I FILM DA VEDERE

PERUGIA

MELIES La quercia e i suoi abitanti ore 18.30 - Il ragazzo e l’airone ore 21.30

ZENITH Povere creature 16; 21 - Perfect days ore 18.30; 21.15 - The Holdovers ore 16.30; 18.45

POSTMODERNISSIMO Povere creature 16; 18.30; 21.15 (vost) - Foglie al vento 19.30 (vost) - Enea 17.15; 21.30 - Anatomia di una caduta ore 21 (vost) - Yannick - La rivincita dello spettatore ore 17.30 (vost) - Deserto particular ore 19.15 (vost)

SANT’ANGELO Il bacio di Klimt ore 18; 21

UCI CINEMA Povere creature 16.30; 19.10 (vost); 19.30; 22.40 - Dieci minuti 17.15; 22.20 - I soliti idioti 3 - Il ritorno 17.30; 18.45; 20; 22.30; 23.15 - Tutti tranne te 17.10; 19.40; 22.15 - Oppenheimer 21 - Pare parecchio Parigi ore 16.40; 19; 21.10 - The holdovers - Lezioni di vita ore 18.40 - Chi segna vince ore 22.10 - Il ragazzo e l’airone ore 16.10; 22.35 - Wonka ore 16 - The beekeper ore 18.20; 21.50 - Perfect days ore 19.40 - Wish 17 - Il fantasma di Canterville ore 16.15 - Il bacio di Klimt ore 20.45

SPACE GHERLINDA

Povere creature 17.40; 19.10; 20.20; 21; 22 - I soliti idioti 3 16.40; 18; 19.40; 20.40; 22.10 - Tutti tranne te ore 16.20; 19; 20.15; 21.25; 22.20 - Oppenheimer 17.50 - Pare parecchio Parigi ore 16.26; 18.50; 21.10 - Chi segna vince ore 19.40 - The Beekeper ore 22.15 - Il ragazzo e l’airone 16.55 - Il fantasma di Canterville 17.10 - Perfect days ore 17.15; 21.20 - Wonka ore 16.45 - The holdovers ore 18.20

FOLIGNO

POLITEAMA La quercia e i suoi abitanti ore 17 - Enea ore 19; 21.30 - Povere creature 17.30; 21 - Pare parecchio Parigi ore 17.30; 19.30; 21.30 - The holdovers 18; 21

SUPERCINEMA Perfect days ore 17; 19.15; 21.30 - I soliti idioti 3 17.30; 19.30; 21.30 - Tutti tranne te 17.30 19.30 21.30

SPOLETO

SALA FRAU Riposo

SALA PEGASUS Povere creature ore 18; 21 (vost)

TODI

NIDO DELL’AQUILA Povere creature 18.30; 21.15

BASTIA

ESPERIA Povere creature ore 18.30; 21.15 - Il bacio di Klimt ore 18.45; 21.30

MARSCIANO

CONCORDIA “Storia di una capinera“ Spettacolo teatrale ore 20.45

CITTÀ DI CASTELLO

NUOVO CINEMA Povere creature ore 17.30; 21

UMBERTIDE

METROPOLIS Povere creature 18.30; 21.15 - Il male non esiste ore 18.30; 21.15

CASTIGLIONE DEL LAGO

CAPORALI Riposo

TERNI

THE SPACE Povere creature 17.40; 19.15; 21; 22 - I soliti idioti 3 16; 18.40; 19.20; 20.30; 21.20; 22; 23.05 - Oppenheimer 21.30 - Tutti tranne te ore 16.10; 18.50; 21.40 - Pare parecchio Parigi ore 16.40; 21.25 - Enea ore 18.35 - The Holdovers - Lezioni di vita 18.50 - Chi segna vince ore 16.40 - Il fantasma di Canterville 16.25 - The Beekeper ore 22.30 - Il bacio di Klimt 19 - Wonka ore 16.30 - Perfect days ore 17.30

CITYPLEX POLITEAMA Pare parecchio Parigi ore 16.30; 18.45; 21 - Povere creature 16; 18.30; 21 - 10 minuti 16.30; 18.45; 21 - La quercia e i suoi abitanti ore 16; 18; 20 - The holdovers 16; 18.30; 21 - Cover Story - 20 anni di Vanity Fair ore 16.30; 21 - Il bacio di Klimt 16.30; 18.45; 21