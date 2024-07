Cimitero urbano. Stanziati i fondi per gli interventi A Todi, in arrivo interventi di riqualificazione per i loculi del Cimitero urbano e del Cimitero Vecchio, danneggiati dal sisma del 2016. Finanziamento di 1 milione di euro per lavori di consolidamento e risanamento. Comunità in attesa da tempo, ma finalmente una soluzione in vista.