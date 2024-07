Cimitero, ci sarà un’area islamica. Il Consiglio ha deciso all’unanimità

Nel cimitero nuovo di Santa Maria degli Angeli è stata individuata un’area riservata ai defunti di fede islamica: si intende così rispondere alle esigenze dei cittadini che seguono tale culto e che finalmente troveranno uno spazio dove visitare i propri cari che hanno lasciato la vita terrena. E’una delle determinazioni contenute nel Piano regolatore cimiteriale, approvato all’unanimità dal consiglio comunale, finalizzato a regolamentare la previsione delle necessità future di sepolture. In un territorio, quello di Assisi, dove sono presenti 12 cimiteri per i quali i progetti illustrati in aula dal sindaco Stefania Proietti - il procedimento è stato seguito dal vicesindaco Valter Stoppini che era assente per motivi personali - prevedono una spesa per il Comune di circa 12 milioni di euro, che sarà oggetto di puntuale pianificazione.

Il sindaco Proietti, in conclusione, plaudendo all’unanimità della decisione sostenuta da tutti i gruppi politici del consiglio comunale di Assisi, ha sostenuto che "per la comunità islamica avere uno spazio per la sepoltura dei propri cari fa sentire ancor più parte della città. Con questi nostri cittadini operiamo, lavoriamo, viviamo ogni giorno cercando di promuovere concretamente i valori di Assisi, primo tra tutti la fraternità. Questo atto di rispetto della dignità ci unisce ancor di più e ci fa vivere in amicizia nel rispetto delle differenze. Auspichiamo che possa essere di esempio per altri comuni e città". Nel piano è inoltre prevista un’area da dedicare alla sepoltura degli animali di affezione che sarà precisata con successivi atti tecnici per individuare un luogo adatto a tale scopo, che funga anche da parco: anche questo atto è stato fortemente voluto da tutti i consiglieri di maggioranza e votato all’unanimità.