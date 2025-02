Cicloturismo. Ecco il forum sui progetti

S. MARIA DEGLI ANGELI – E’ il giorno del Forum del Cicloturismo, un momento di confronto per lo sviluppo del turismo a pedali: un settore in rapidissima ascesa che sta realizzando tassi di crescita molto importanti: secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), il comparto sarebbe cresciuto del 35% anno su anno per un valore complessivo di oltre 5,5 miliardi di euro nel solo 2023. Il summit si svolge alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli dalle 10 alle 18 di oggi.

Il forum del cicloturismo in Umbria nasce da una collaborazione tra l’azienda Bikenomist che da 10 anni opera nella comunicazione della ciclabilità, l’Università degli Studi di Perugia (ad Assisi ha sede il corso di laurea in Economia e management del turismo) e la Camera di Commercio dell’Umbria che si occupa attivamente dello sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale.

"L’obiettivo è favorire lo sviluppo di progetti di promo-commercializzazione che possano valorizzare il cicloturismo nella nostra Regione" dice Fabio Forlani, professore di Marketing del Turismo presso l’Ateneo perugino. "L’Umbria, a causa delle sue caratteristiche morfologiche, storiche, culturali e naturalistiche è un territorio che ha tutte le caratteristiche per diventare un’eccellenza sul cicloturismo a livello nazionale e internazionale" spiega Paolo Pinzuti, fondatore e CEO di Bikenomist.