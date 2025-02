Ciclista investito e ucciso. L’automobilista rimesso in libertà

Convalida degli arresti ma ritorno in libertà dagli arresti domiciliari. È quanto stabilito dal giudice di Spoleto all’esito dell’udienza di convalida per il 53enne accusato di aver investito e ucciso alcuni giorni fa nella frazione marscianese di San Valentino della Collina un anziano di 77 anni che percorreva la strada in bicicletta. Nel corso dell’udienza il 53enne ha fornito la sua versione della dinamica del sinistro mortale. L’indagato, per il quale la Procura aveva sollecitato i domiciliari, viene ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Secondo la ricostruzione degli investigatori non ha prestato soccorso alla vittima dopo l’incidente. È stato rintracciato in un’officina meccanica: al carrozziere ha raccontato di aver preso un muretto dopo aver sbandato con l’auto, versione differente rispetto a quella fornita a ridosso dell’incidente agli investigatori, ai quali ha spiegato di aver centrato un animale. Domani il medico legale incaricato dalla Procura di Spoleto svolgerà l’autopsia sul corpo della vittima.