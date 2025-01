Cibo, spreco alimentare e sostenibilità. Studenti protagonisti del territorio

“Nutri la mente e il pianeta: educazione su cibo e spreco alimentare“: è il tema dell’incontro al quale hanno partecipato le classi terze delle scuole secondarie di primo livello del territorio eugubino e non solo. Obiettivo dell’appuntamento era quello di sensibilizzare i giovani, che hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e di approfondire tematiche fondamentali per il loro futuro, sulla riduzione dello spreco alimentare, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli. Un’iniziativa importante perché era la prima del protocollo di intesa siglato tra l’Istituto di istruzione superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti“ di Città di Castello e Hub Hotel di Gubbio. Un legame stretto per promuovere iniziative di valorizzazione del territorio e accrescere le opportunità formative e professionali per gli studenti.

La firma, avvenuta nel dicembre scorso alla presenza della dirigente scolastica, professoressa Valeria Vaccari, e di monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello, ha segnato un passo significativo nella costruzione di un modello di collaborazione tra il mondo della scuola e il tessuto economico-sociale locale. L’intesa sottoscritta impegna entrambe le parti rafforzare il legame tra istruzione, lavoro e comunità, perseguendo obiettivi fondamentali come quello di valorizzare l’identità storico culturale del territorio altotiberino, promuovere un’ospitalità sostenibile e inclusiva e supportare i giovani con formazioni professionali e orientamento verso il mondo del lavoro. "Siamo un hotel, una struttura ricettiva di proprietà ecclesiastica – spiega Lorenzo Rughi della Hub Gubbio srl – che è radicata nel territorio da tanti anni e che con i giovani ha sempre lavorato nel campo della formazione. Metteremo in piedi tante attività, convegni, attività formative specifiche, attività che possono servire a noi e a loro per sviluppare ciascuno il proprio ambito di azione e di intervento".

Tra gli interventi anche quello di don Leonardo Giannelli, per vent’anni missionario della Chiesa eugubina in America Latina: "È importantissimo coinvolgere i ragazzi su questi temi, aprire il loro cuore al fatto etico che è dietro a tutto ciò e scoprire insieme che gestendo meglio comportamenti quotidiani potremmo veramente dare un apporto fondamentale".

Federico Minelli