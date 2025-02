Ciak a Orvieto Ferilli e De Sica, le star sul set

E’ un momento decisamente d’oro per il legame tra l’Umbria e le grandi produzioni cinematografiche e televisive, in questo periodo decisamente attratte dal Cuore Verde. Mentre Perugia si prepara a diventare il set per il nuovo film di Francesca Archibugi “Illusione“ (ciak a marzo, per almeno due settimane) e Spoleto aspetta a settembre le riprese della quindicesima stagione di “Don Matteo“ (per otto settimane, sempre con Raoul Bova), i riflettori si accendono su Orvieto: da oggi a martedì il centro storico ospita infatti le riprese della seconda stagione della serie tv “Alfonso” prodotta da Lucky Red per la piattaforma Amazon Prime. Nel cast ci sono Sabrina Ferilli (foto sopra), Cristian De Sica, Pietro Sermonti (insieme foto sotto), Gian Marco Tognazzi e Ambra Angiolini, la regia è di Eros Puglielli che a Orvieto ha già girato una puntata di “Sono Lillo 2”, sempre per Amazon Prime, e la fiction “La voce che hai dentro” con Massimo Ranieri andata in onda su Canale 5.

La città è in fibrillazione con riprese previste in queste tre giornate tra Piazza del Popolo, corso Cavour, via Loggia dei Mercanti, Piazza Clementini e Piazza Ippolito Scalza, coinvolgendo anche degli interni dei palazzi del centro. Oltre agli attori arriveranno a Orvieto 70 persone della troupe e saranno coinvolte più di 40 comparse, a confermare ancora una volta il valore economico e sociale di queste produzioni per il territorio, oltre all’effetto turistico e promozionale.

In questi anni sono stati numerosi i progetti per cinema e tv che hanno scelto Orvieto come location. Soltanto lo scorso anno si sono svolte le riprese dei film “Eva“ con Carol Duarte ed Edoardo Pesce e della serie tv “Blue Moon“ sulla storia di Amanda Knox, anche nelle vesti di produttrice, che ha sollevato furibonde polemiche a Perugia, dove sono state girate alcune scene. La città ha ospitato anche due reality game di produzioni internazionali che andranno in onda sui circuiti statunitensi e britannici quest’anno. Quando ad “Alfonso 2“ si tratterrebe della seconda stagione di “Gigolò per caso“, la serie comedy Original in sei episodi firmata Prime Video e prodotta da Lucky Red con Pietro Sermonti, Christian De Sica, Ambra Angiolini, per la regia di Puglielli: lì il protagonista Alfonso (Sermonti) deve fare i conti con una verità sconvolgete: suo padre (De Sica) non è un antiquario, ma un gigolò...

Sofia Coletti