Christian Severini alla guida dell’Ente Giochi de le Porte

GUALDO TADINO - L’avvocato Christian Severini è il nuovo presidente dell’Ente Giochi de le Porte. Resterà in carica sino al 2027. Prende il testimone dal maresciallo Claudio Zeni, che nell’ultimo triennio ha realizzato grandi obiettivi. Severini è stato eletto con voto unanime. Ringraziati i quattro Priori Gianluca Anzuini, Alessandro Cesaretti, Luca Fiorucci e Marco Pannacci ed i Comitati di Porta per la fiducia, ha presentato la squadra che lo affiancherà: Giada Cardoni vicepresidente, Vanessa Sorbelli segretario, Martina Smacchi tesoriere, Sofia Raggi addetta stampa e relazioni esterne, Alessandra Finetti per aspetti finanziari e bilancio, Sabrina Calzuola per rapporti con gli sponsor, Daniele Amoni coordinatore dei fotografi e dell’archivio fotografico, Barbara Bruno e Gabriella Biagioni collaboratrici. Tra i punti dell’impegno ci sono quelli della "massima partecipazione", della condivisione, del senso di appartenenza. Nel triennio si dedicherà grande attenzione agli eventi che preludono i Giochi: Convivium Epulonis, Palio di Primavera, Cena dei cento giorni, Trofeo Cardinali, prove settembrine. Fondamentali gli aspetti culturali, dove si sono fatti "passi da gigante": per continuare la crescita, ipotizza anche convegni. Grande importanza viene attribuita alla comunicazione e alla presenza nei social; andranno curati il marketing con lo sponsor Birra Flea, rafforzate le relazioni esterne con istituzioni e associazioni.

Alberto Cecconi