Chiuso il raccordo

TERNI E’ restato chiuso tutta la notte il tratto della strada statale 675 “Umbro Laziale”, il raccordo autostradale Terni-Orte, in direzione

Terni, a causa di mezzo pesante che ha sbandato senza coinvolgere altri veicoli, ma provocando lo sversamento di una quantità consistente di gasolio sul piano viabile. Il personale Anas è intervenuto per la gestione della viabilità e per le operazioni di bonifica e pulizia che sono proseguite per tutta la giornata. L’incidente si è verificato intorno alle 10. Nel corso della notte sono stati avviati i lavori di fresatura dell’asfalto compromesso e di rifacimento della pavimentazione, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione e riaprire al traffico prima possibile. I lavori proseguiranno anche questa mattina. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Narni. Le autovetture e il traffico leggero rientrano allo svincolo successivo (Montoro). I mezzi pesanti proseguono invece sulla strada regionale 204 “Ortana”, SS3ter fino a Narni Scalo, SS205 in direzione Amelia e rientro allo svincolo di Amelia. Inevitabili i disagi alla circolazione che si sono registrati ieri soprattutto nelle ore di punta.