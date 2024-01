Chiusa ormai da tempo . Scaduta la concessione . L’edicola sarà rimossa

Ormai aveva abbassato le saracinesche da anni. Nessuno si è fatto avanti per l’acquisto e così l’edicola situata tra piazza Danti e via Ulisse Rocchi sarà rimossa. Ieri una squadra di tecnici del cantiere comunale si è occupata dei primi rilievi per portare avanti la rimozione del chiosco. I residenti della zona avevano avanzato diverse proposte per ridare un contenuto a quel box, che ha venduto giornali e riviste per oltre 50 anni. Nel frattempo è scaduta anche la concessione e così niente da fare.