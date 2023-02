Chiudono le postazioni tamponi “drive through“ Ecco dove effettuare test e vaccinazioni anti-Covid

La pandemia molla fortunatamente la presa e cambiano le postazioni-tamponi, che hanno fin qui fronrteggiato l’emergenza, a Narni e Amelia. L’Asl informa infatti "la cittadinanza residente nel distretto di Narni e Amelia che da mercoledì primo marzo, in seguito alla chiusura delle postazioni tamponi in modalità “drive through”, i test diagnostici per il Covid-19 verranno effettuati ad Amelia nella sede del distretto in piazza Augusto Vera e a Narni Scalo, nel Punto erogazione servizi di via Tuderte".

"La disposizione organizzativa è stata assunta – spiega ancora l’Azienda sanitaria locale – dalla direzione del distretto di Narni-Amelia dell’Azienda Usl Umbria 2 in ragione dell’attuale situazione epidemiologica e della conseguente, significativa diminuzione del carico di lavoro delle postazioni tamponi. Si ricorda all’utenza che al servizio si accede esclusivamente su prenotazione, previa convocazione della Asl o del medico curante. Obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare tutte le precauzioni e le misure indicate nei locali per contenere e contrastare la diffusione della malattia da Sars-CoV-2".

"Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid - conclude quindi l’Asl – sono operativi, nel territorio interessato, i due centri di Narni Scalo (Pes via Tuderte) e di Amelia (Centro di Salute in via Primo Maggio)".