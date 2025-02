Chiude storica boutique del centro: "Prendiamo un periodo sabbatico"

Chiude i battenti la storica boutique Pedetti lungo corso Cavour, un negozio icona del centro storico di Orvieto, simbolo di eleganza e continuità imprenditoriale facendo parte di un’azienda famigliare giunta ormai alla quarta generazione. A dare l’annuncio attraverso un video sui social è stata Valeria Pedetti che gestisce l’attività insieme alle sorelle Roberta e Laura. Un saluto di addio che forse potrebbero essere solo di arrivederci, chissà. La stessa imprenditrice non chiude la porta ad una possibile riapertura del negozio in un prossimo futuro. "Per ora ci prendiamo un periodo sabbatico. Il negozio chiude il 15 febbraio, il tempo ci indicherà se si tratterà di una decisione definitiva o temporanea. Ringrazio i tanti clienti che in tutti questi anni si sono fidati di noi e del nostro lavoro" spiega. Pedetti non è solo un nome che evoca glamour, ma anche significativa capacità imprenditoriali. Il padre di Roberta, Valeria e Laura, Gino Pedetti, è stato un protagonista di primo piano nella storia economica del territorio ed un esempio di prima grandezza di tenacia, intuizione e capacità. La chiusura della storica boutique è un piccolo trauma per chi ama e vive il centro storico, ma non si tratta certo di una novità o di un fulmine a ciel sereno dal momento che, tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, sono almeno tre le attività importanti e storiche del centro che hanno chiuso o si accingono a farlo. A dicembre ha tirato giù le saracinesche la merceria Pollegioni di corso Cavour, un negozio nel quale sono passate generazioni di orvietani e la stessa sorte riguarda anche la storica macelleria Filippeschi che si trova lungo l’omonima via. Un altro luogo simbolico della città che è stato per tanti anni anche un posto dove incontrarsi e parlare. Che il centro storico stia subendo una profonda trasformazione come accade anche in altre città non c’è dubbio. Si tratta di un cambiamento indotto dalla gravissima crisi demografica e dalla “turistizzazione“ che ha portato molti negozi a riconvertirsi in funzione del turismo cosi come decine di abitazioni che sono diventate bed and breakfast, determinando una situazione di vero e proprio allarme abitativo per l’assenza di case che sta diventando ormai uno dei problemi più urgenti da affrontare.

