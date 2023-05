Chiude storica attività di Marmore "Ci hanno dato tantissimo, grazie"

TERNI Chiuderà il 31 maggio dopo quasi ottant’anni di attività lo storico negozio di generi alimentari di Massimiliano Moscatelli a Marmore. Lo annuncia in un post Sandro Piccinini, memoria storica di Marmore e segretario del locale circolo Pd. "Sessant anni sono stati di gestione Moscatelli - ricorda Piccinini –. Subito dopo la guerra venne costituita una cooperativa sociale formata da concittadini del centro abitato per cercare di dare risposte alla comunità duramente provata dalla guerra". "Nel 1963 approda a gestire il negozio Luigino Moscatelli – continua Piccinini –che insieme a Peppina e a suo figlio lo gestirà fino al raggiungimento della sua pensione. Da allora fino ad oggi ci hanno pensato Massimiliano e Patrizia. Che dire, un pezzo di storia che termina, una bellissima storia fatta di rapporti umani, di disponibilità, di generosità, onestà e tanto altro.Oggi possiamo ringraziarli per tutto ciò che hanno donato a questo paese e anche ai forestieri, ai turisti che si sono fermati per un panino o una bottiglia di acqua".