Chiesa di San Pietro. Miglioramento sismico

Ricostruzione sisma: via libera ai lavori di miglioramento sismico della chiesa di San Pietro a Spoleto in località Bazzano. Il costo totale del progetto è di 750mila euro. L’edificio ha subìto danni a seguito delle ripetute scosse sismiche che hanno interessato il territorio, in particolare nell’ottobre del 2016, determinandone la vulnerabilità statica che ora richiede interventi finalizzati alla riparazione del danno e a un miglioramento sismico.

"I luoghi di culto sono un punto di riferimento religioso, culturale e sociale di grande importanza per le comunità di tutto l’Appennino ed è anche per questa ragione che vi stiamo dedicando una costante attenzione – dichiara il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli – un lavoro che stiamo compiendo grazie alla proficua collaborazione con il presidente della Regione Stefania Proietti, l’arcivescovo Renato Boccardo, il sindaco Andrea Sisti e l’Ufficio speciale per la ricostruzione. Anche in Umbria il cambio di passo impresso nella ricostruzione sta mostrando i suoi effetti, che vogliamo rendere sempre più evidenti continuando ad accelerare, per restituire a questi territori condizioni di normalità e il loro patrimonio, con i valori che custodisce".

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle frazioni voluto dall’amministrazione comunale che comprende anche Bazzano, uno dei borghi più caratteristici dell’intero territorio spoletino ubicato all’interno della fascia olivata Spoleto-Assisi.