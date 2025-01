"Chiarezza sul Nodino"

PERUGIA – "Fallito il blitz dell’opposizione che mirava a spaccare la maggioranza con un ordine del giorno pretestuoso, è bene però che ora arrivino dall’amministrazione comunale parole chiare e definitive sul tema del "Nodino". E’ quanto chiedono Michele Guaitini e Andrea Maori, dei Radicali Perugia. "Giova ricordare che ad oggi la posizione ufficiale espressa dal Comune di Perugia in merito all’opera - spiegano - è rappresentata da un ordine del giorno del giugno 2022 che invitava il sindaco ad accelerare l’iter dell’opera e che fu approvato senza voti contrari e poi trasmesso a Regione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Anas nel corso del 2023 durante l’iter di approvazione del progetto. Ordine del giorno peraltro fondato sulla falsa premessa che l’opera sarebbe stata certamente finanziata nella legge di bilancio 2023 e che sarebbe stata accompagnata dal progetto per la prosecuzione a due corsie da Madonna del Piano all’ospedale. Dopo 30 mesi - sottolineano -, siamo ancora con zero euro e nessuna traccia di progetti aggiuntivi. Torniamo quindi a chiedere all’amministrazione comunale che venga presa una posizione formale che preveda un congelamento dell’iter procedurale in attesa di valutare l’esito della nuova analisi dei flussi di traffico."