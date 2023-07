“Chi è Allegra?“ L’autore Piciarelli "L’Umbria mi ispira"

E anche questa volta c‘è un filo rosso sottile che lega lo scrittore Giancarlo Piciarelli all’Umbria. Il suo ultimo romanzo ”Chi è Allegra?”è stato in parte “concepito “, come svela l’autore stesso, durante una vacanza a Perugia. "Questa città di una bellezza forte e misteriosa – dice Piciarelli - mi ha dato l’input per alcune pagine del mio noir" . Va detto che l’Umbria, con Gubbio, è stata già immortalata dallo scrittore in uno dei quarantuno racconti di “Stradivarius“, altro giallo dell’autore romano uscito l’anno scorso.