"Che grande gioia cucinare per i bambini del Marocco"

TERNI - Il “trap“ in trasferta. Per aiutare gli altri, per condividere le proprie capacità e metterle al servizio di chi ha più bisogno. È successo così che Umberto Trotti, vulcanico titolare del ristorante “L’Osteria del Trap“, ha deciso di partire per un viaggio in Marocco. Sì, il sole e il mare. Ma, soprattutto, un regalo ad alcuni bambini che hanno ricevuto dono e per un giorno hanno mangiato piatti della cucina umbra. "Siamo stati a Ben Guerir insieme alla mia famiglia e a un nostro amico, Mauro Ferretti. Abbiamo portato la nostra cucina italiana, preparando gnocchetti fatti a mano con polpette di carne. È stata un’emozione davvero indimenticabile e bellissima, purtroppo vissuta solo per un giorno, ma abbiamo dato tanto, tantissimo. È stata una giornata di sole, allegria, felicità e, soprattutto, speranza – ricorda Umberto –. Le persone che si occupano di loro sono straordinarie". La famiglia Trotti è rimasta così colpita che ha già deciso di organizzare un’altra “spedizione“: "Anche se non hanno molto, riescono sempre a darti qualcosa di prezioso. Sono persone che amano ciò che hanno, anche se poco. È stata davvero una grande lezione di vita. Voglio lo Stato marocchino per averci dato l’opportunità di portare a termine questa iniziativa di solidarietà e stiamo già organizzandone altre. Un ringraziamento speciale va a Soukaina, nostra dipendente, originaria del Marocco, che ci ha aiutato a conoscere questo meraviglioso Paese".