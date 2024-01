Ceri, missione Europa. I Mezzani sono partiti per illuminare Strasburgo

È cominciata ieri mattina, curata dall’Università dei Muratori con lo scrupolo e l’attenzione che merita, la fase organizzativa per il trasporto dei Ceri Mezzani a Strasburgo, destinazione “Sala Plenaria” del Parlamento Europeo dove rimarranno esposti dal 16 al 18 gennaio. Dopo essere stati adeguatamente protetti, insieme alle statue dei Santi ed ai sostegni realizzati per l’occasione, sono stati caricati su camion di una ditta di trasporti specializzata.

La mostra conclude le celebrazioni per i cinquant’anni dalla scelta dei Ceri quale stemma della Regione Umbria. "Per la prima volta nella storia dei Ceri – ha dichiarato il sindaco Stirati - il Parlamento Europeo di Strasburgo vedrà la presenza del simbolo per eccellenza della comunità eugubina. Porterò ai Parlamentari di tutta Europa i saluti del Comune e della città martedì 16 gennaio, al termine delle votazioni del Parlamento".

Sarà presente una delegazione eugubina nutrita composta anche dalle autorità ceraiole (Università dei Muratori e Famiglie dei ceraioli), da diocesi, associazioni Maggio Eugubino ed Eugubini nel mondo oltre ad alcuni emigrati delle zone vicine, orgogliosi di testimoniare l’attaccamento alle proprie radici.

"I nostri Ceri - ha sottolineato ancora il sindaco Stirati – saranno esposti in uno dei luoghi più autorevoli e prestigiosi della democrazia europea e per questo ringrazio davvero anche i nostri uffici per il lavoro fatto". Ringraziamenti per la loro collaborazione sono arrivati anche alle parlamentari umbre Francesca Peppucci e Camilla Laureti. Il sindaco Stirati ha poi ha confermato che al termine dei saluti e della cerimonia espositiva "si terrà l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, nostro grande orgoglio".

"Sarà un’importante vetrina di promozione artistica e culturale della Città di Pietra – ha sottolineato il presidente Matteo Menichetti – con la possibilità di far conoscere le nostre radici ai rappresentanti degli altri Stati europei. Le nostre bandiere coloreranno i cieli di Strasburgo, con l’identità, l’appartenenza e la tradizione tipici del folklore e della storia millenaria della Città di Pietra".

A rendere possibile l’iniziativa che porta Gubbio in Europa hanno contribuito anche le cementerie Barbetti e Colacem, Tracem, ADUE, LC3 e STB.