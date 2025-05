Ceri, la città si prepara. Modificato il percorso tra telecamere e sicurezza

L’attesa sta per finire, Gubbio è entrata ormai nell’ultima settimana prima della Festa dei Ceri. Sarà un 15 maggio leggermente diverso dal solito, non tanto nelle emozioni quanto nel percorso dei Ceri, modificato in seguito alle problematiche emerse con il cantiere di Piazza 40 Martiri.

Di primaria importanza torna la tematica della sicurezza, che dopo i fatti del 2017 di Piazza San Carlo a Torino è diventata sempre più rilevante per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche. Nel 2024 era stata impiantata la videosorveglianza nel centro storico a coprire il percorso dei Ceri e permettere un controllo in tempo reale di quanto accade in città. Come sempre, il luogo dove la pubblica incolumità viene messa maggiormente a repentaglio è Piazza Grande, in occasione della cerimonia dell’Alzata, e appunto Piazza 40 Martiri, dove il cantiere in corso rende necessaria una maggiore attenzione di chi vi transita.

Di conseguenza non sarà consentito l’accesso alle piazze con passeggini, carrozzine, ombrelli, cavalletti per macchine fotografiche, animali, bottiglie o contenitori in vetro o metallo, ma anche biciclette, monopattini, droni e borse, valigie o trolley. Non solo, perché è anche vietato il posizionamento, anche perimetrale, di scaldandrini, piccole scale, seggiole, sgabelli e simili. Inoltre, per calarsi al meglio nell’atmosfera ceraiola ed evitare di interferire con la Festa per sua natura caotica ma che segue comunque degli schemi precisi ripetuti con ordine e maestria dai ceraioli, è sconsigliato a soggetti cardiopatici, donne in stato di gravidanza, soggetti con difficoltà deambulatorie (anche temporanee) di accedere a luoghi fortemente affollati, al fine di evitare la creazione di panico in situazioni scomode o rischiose, visto che nel corso della manifestazione risulterà molto problematico spostarsi.

In Piazza Grande sarà comunque presente il personale ausiliario con un presidio medico che dovrebbe trovarsi all’incrocio tra la piazza e via dei Consoli. Inoltre, le forze dell’ordine effettueranno controlli lungo le vie di accesso a Piazza Grande per garantire il rispetto delle regole. Per ulteriori informazioni visitare il sito web del Comune di Gubbio oppure telefonare al numero 075 9237 712-714.

Federico Minelli