Ceri, il piano di sicurezza. Videosorveglianza allargata. Coprirà l’intero percorso

Mancano meno di venti giorni al 15 maggio e tutti i componenti della Festa dei Ceri stanno limando gli ultimi dettagli per poter godere di una giornata di allegria e che possa svolgersi nel miglior modo possibile, senza intoppi. Un’importanza particolare la riveste il tema della sicurezza che, dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino del 2017, ha richiesto standard sempre più elevati; la città eugubina ha saputo però rispondere con un Piano di sicurezza avanzato ed esauriente, in grado di garantire la pubblica sicurezza senza inficiare le peculiarità della Festa, aperta e partecipata per sua stessa natura. Questo grazie al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, che nei giorni scorsi si è riunito presso la Prefettura di Perugia: erano presenti il prefetto Armando Gradone, il questore Fausto Lamparelli, l’amministrazione comunale cittadina, le forze dell’ordine e la Polizia municipale, i Vigili del fuoco, le Famiglie Ceraiole, l’Università dei Muratori e il Maggio Eugubino. Nell’incontro è stata anche analizzata la situazione legata alla nuova Piazza Grande, riconsegnata dopo i lavori di risanamento. Si è poi fatto il punto della situazione sui progressi compiuti negli anni precedenti che hanno permesso alla Festa dei Ceri e al suo Piano di sicurezza di essere riconosciuti ad un alto livello in chiave nazionale e anche spesso presi come riferimento.

La conferma si trova anche nelle due borse di studio collegate alla Festa del 15 maggio e promosse insieme al Dipartimento di Ingegneria e a quello di Antropologia dell’Università di Perugia: la prima è volta a completare lo studio dell’analisi comportamentale della folla, mentre la seconda è finalizzata ad eseguire un’analisi a 360° degli elementi che caratterizzano la Festa rendendola un unicum nell’ambito delle grandi manifestazioni del folklore italiano. Il lavoro, comunque, deve essere costante e sempre alla ricerca del miglioramento, e anche per il 2024 è stato introdotto un nuovo elemento: si tratta della videosorveglianza impiantata da qualche settimana nel centro storico, che copre gran parte del percorso dei Ceri in città. Un altro strumento che può rivelarsi più che utile anche per il controllo in tempo reale della pubblica sicurezza nel corso del 15 maggio, anche nel caso di malaugurati infortuni.