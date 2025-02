Cercasi tiktoker per ’Cioccaraso’ a Perugia. La provocazione di Eugenio Guarducci

L’ironia giocosa e provocatoria di Eugenio Guarducci (nella foto) ha colpito ancora. E’ bastato un tweet alla sua maniera per scatenare il dibattito sui social. "AAA Cercasi Tik Tokers di buona volontà e di importante seguito per lanciare golosa iniziativa #Cioccaraso a Perugia per il week end di San Valentino" ha scritto il patron di Eurochocolate con un post su X, con evidente riferimento alla recente l’invasione della località sciistica abruzzese di Roccaraso da parte di migliaia di turisti napoletani “invitati“ dalla tiktoker Rita De Crescenzo.

In molti hanno preso sul serio la proposta di Guarducci, criticando la bassa qualità della proposta turistica. "Era una provocazione – sottolinea ridendo Guarducci – per sottolineare il livello di demenzialità al quale siamo arrivato nella promozione del territorio".

Di certo, aggiunge, "questa strategia non appartiene alla mia storia e se qualcuno pensa che la mia intenzione fosse di generare la stessa invasione di Roccaraso o utilizzare queste modalità per portare gente significa che non mi conosce bene".