Centro storico "Telecamere e un referente del Questore"

"Anche a Porta Eburnea ci sono gravi problemi di sicurezza, come in tutti i rioni perugini. Per questo stiamo organizzando un’imminente riunione, alla quale dovrebbe partecipare anche la sindaca Ferdinandi. Vogliamo sollecitare un miglioramento della situazione". Giancarlo Barboni, presidente dell’Associazione Rione di Porta Eburnea, racconta le principali emergenze dello storico e centralissimo quartiere perugino. "Abbiamo tanti problemi e difficoltà – sottolinea –. Ricordo l’importante refurtiva che è stata trovata in un cunicolo sotto il muraglione di Viale Indipendenza, la violenza a una signora in piazza del Circo e vari furtarelli nella zona. Senza dimenticare la piaga dei vandali che imbrattano e deturpano con scritte, scarabocchi e parolacce i muri dei palazzi, i portoni, le saracinesche dei garage".

L’Associazione ha le idee chiare sulle richieste da avanzare alle autorità. "Abbiamo sollecitato il questore per ripristinare un referente che ci permetta di avere facilità di accesso ai servizi dell’ordine" dice Barboni che ricorda "gli incontri che si tenevano tutti i mesi con il dottor Barba, referente del questore. Da quando è andato via, il sistema si è interrotto e tutto è diventato più difficoltoso". Anche l’amministrazione è stata coinvolta. "L’assessore Merli aveva tentato di riavviare il contatto, ora sono certo che l’attuale giunta sia disponibile a darci una mano, lasciamole il tempo di trovare le soluzioni".

Ma c’è anche un’altra richiesta per il Comune. "Abbiamo proposto di installare molte telecamere nel quartiere. Potrebbe essere un deterrente per sicurezza e degrado anchese ci rendiamo conto che si tratta di una grossa spesa per l’impianto e la manutenzione".

Sofia Coletti