Centro Selezione dell’Esercito Alla Caserma Gonzaga un biennio di celebrazioni

Si apre un biennio di grandi celebrazioni per il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Tra il 2023 e il 2024 si festeggiano infatti i 150 anni della firma della Convenzione tra Ministero della Guerra e Comune di Foligno per la costruzione della Caserma, con l’atto di costituzione della società folignate per la costruzione di una caserma, firmato il 1° dicembre 1873. Nel 2024, il 19 ottobre, ricorreranno invece i 140 anni dall’inaugurazione della Caserma Vittorio Emanuele II con l’ingresso del Comando del I reggimento di artiglieria. "Dietro queste ricorrenze c’è una storia che è bene conoscere e divulgare", ha detto il Comandante Vincenzo Spanò. Intanto, linea rossa di tutte le celebrazioni saranno i nuovi loghi, realizzati dall’Istituto Orfini e dalle studentesse Matilde Parisi e Asia Capezzali. Si parte il 5 maggio alle 10 con la Cerimonia dell’Alzabandiera aperta alla cittadinanza, conclusa dall’intrattenimento musicale da parte del 1° reggimento Granatieri di Sardegna.

Il 13 maggio lungo viale Mezzetti si terrà il traguardo volante della tappa umbra del Giro d’Italia. Il programma prosegue il 18 luglio alle 18 con il concerto del 1° Reggimento granatieri di Sardegna, inseriti all’interno della rassegna "Estate al Trinci". L’8 settembre 2023 alle 18.30, presso la chiesa di Sant’Agostino, ci sarà la Messa in ricordo del generale Gonzaga dal Vodice Ferrante, nell’ottantesimo anniversario della morte, per la quale fu decorato con la Medaglia d’onore al valore militare e al quale la Caserma è intitolata dal 25 marzo 1954. Il 15 settembre è stata all’annunciata la partecipazione della sezione storica del Reggimento di artiglieria a cavallo nel corteo della Giostra della Quintana, nonché il concerto della banda dell’Esercito. Dal 4 novembre, per 5 mesi, alcune delle sale di Palazzo Trinci saranno arricchite da una mostra sulla Caserma, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, coordinata dall’Anmig.

In Caserma ci sarà invece, sempre dal 4 novembre, una mostra sulla figura di Armando Diaz, con cimeli storici, allestita dall’associazione "Amici del Museo dei granatieri". Il 1° dicembre 2023 è prevista una conferenza a cura della Pro Foligno e il 2 una cena di beneficenza per raccogliere fondi a favore della Caritas. Il programma arriva al 2024 con la conferenza del prof Michele D’Andrea sull’Inno d’Italia, prevista il 15 marzo 2024. A maggio 2024, se Foligno dovesse essere tappa del Giro, si prevede e auspica un profondo ruolo della Caserma. Si arriva al 19 ottobre 2024 con l’annullo postale e le visite guidate. Lo stesso giorno concerto all’Auditorium, a cura dell’associazione Amici della Musica.

