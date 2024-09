’Centro San Francesco’. Confermato Sergio Bargelli

UMBERTIDE – E’ stato eletto il nuovo Consiglio direttivo del Centro Socio Culturale di San Francesco. Presidente Sergio Bargelli, che è stato riconfermato per acclamazione da tutta l’assemblea: al suo fianco, in qualità di vice presidente, è stata eletta Maria Grazia Scapicchi, mentre Giuseppina Gianfranceschi sarà la segretaria del sodalizio. Questi i nomi dei nuovi membri del Consiglio, scelti dall’assemblea dei soci: Fausto Frati, Giuseppina Gianfranceschi, Cinzia Ragni, Gioia Rondini, Ivana Mastriforti a cui si aggiunge appunto Bargelli in qualità di presidente. A loro si affiancano gli eletti dal Consiglio comunale: Alessandro Epi, Antonello Faloci, Simona Fanelli, Klea Kajmaku, Laura Ragni, Maria Grazia Scapicchi a cui si unisce, in qualità di rappresentante designato dal sindaco Luca Carizia la vicesindaco Annalisa Mierla, delegata alla Cultura. Un’assemblea molto partecipata ha anche affrontato temi futuri ed importanti, quali il rinnovo dell’assemblea dei soci e l’organizzazione della prossima edizione del prestigioso Premio di Poesia.

A sottolineare ruolo chiave del Centro il vicesindaco Mierla: "Il Centro Socio Culturale di San Francesco - ha detto - è un vero e proprio braccio operativo della cultura culturale della nostra città ed un punto di riferimento per la comunità, mantenendo vive tradizioni e valori che sono parte della nostra storia e della nostra identità".

