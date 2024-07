Centro per la famiglia. Progetto approvato

È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del Centro per le politiche sociali e della famiglia che sorgerà nell’area dell’ex scuola media di Orvieto scalo in via Monte Nibbio. L’intervento che è interamente finanziato con fondi Pnrr e prevede anche il miglioramento del decoro urbano dell’area verde limitrofa, aveva suscitato la reazione contraria di molti residenti ed associazioni. Da parte degli oppositori all’iniziativa c’era infatti il timore che venisse ulteriormente ridotto del giardino pubblico che si trova accanto a piazza del Commercio e che rappresenta l’unico piccolo polmone verde di un quartiere sottoposto ad un forte stress in termini di traffico, inquinamento e rumore. "Con questa approvazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – possiamo procedere, nei primi giorni di agosto, all’affidamento dei lavori che dovranno essere completati entro il 2026. L’intervento, oltre a riqualificare l’intera area, consentirà di migliorare l’accessibilità, l’accoglienza e l’efficienza dei servizi sociali del Comune che saranno tutti concentrati nella nuova moderna struttura dotata di elementi di bioarchitettura ed autosufficiente dal punto di vista energetico. Come già illustrato nel corso di iniziative pubbliche, all’interno del Cepol saranno ricavati anche spazi e locali per il Centro sociale di Orvieto scalo e per le associazioni oltre a una sala multifunzionale a disposizione del quartiere e servizi igienici a servizio degli impianti sportivi".