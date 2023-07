Centro di formazione a Pentima L’attività riprende a settembre

TERNI Riprenderà a settembre l’attività del Centro di formazione professionale di Terni, che ha avviato al lavoro negli anni migliaia di giovani. E’ quanto emerso da un incontro in Regione tra l’assessore allo sviluppo, Michele Fioroni, i vertici di Arpal, Confcommercio, Cna Umbria, Confartigianato e i responsabili delle Agenzie formative operative nel Cfp. "Sono stati affrontati tutti i temi e le problematiche che hanno condotto alla chiusura momentanea del Centro di formazione – spiegano le associazioni – . La pausa estiva, hanno assicurato le istituzioni, sarà l’occasione per effettuare tutti gli interventi necessari alla riapertura per la prossima annualità formativa, che riprenderà quindi tranquillamente a settembre. Nel corso dell’incontro si è parlato soprattutto delle prospettive più a lungo termine che riguardano la struttura di Pentima, per la quale sono previsti interventi importanti di ristrutturazione grazie ai fondi del Pnrr".