Cene e cesti natalizi a km zero: "Vincono i prodotti del territorio"

Cene e cesti regalo a kilometro zero? Con “Locale è meglio!“. Parliamo del progetto realizzato con il contributo del GAL Alta Umbria e il coinvolgimento di circa 40 imprese locali, con un programma dedicato alle cene natalizie e ai cesti realizzati con i migliori prodotti del territorio. L’obiettivo è offrire un’esperienza autentica e sostenibile per le festività, celebrando la qualità, le tradizioni e il lavoro dei nostri

produttori, veri custodi dell’eccellenza agroalimentare dell’Umbria. Così, nella settimana che va dal 16 al 22 dicembre, i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menù speciali, creati esclusivamente con ingredienti forniti dalle aziende agricole umbre. Ogni piatto sarà un viaggio tra i sapori locali, dove la stagionalità e l’autenticità delle materie prime si uniscono a una cucina di qualità, rendendo

ogni cena un momento unico di convivialità e riscoperta delle tradizioni.

Per chi cerca un regalo originale e sostenibile, “Locale è meglio!“ presenta una selezione di cesti natalizi ricchi di prodotti agroalimentari del territorio. Dai pregiati oli extravergine di oliva ai salumi artigianali, dai formaggi stagionati al miele, fino ai legumi e ai vini DOC, ogni cesto racconta una storia di qualità e passione per il territorio. I cesti sono disponibili per l’acquisto online sul sito delle aziende aderenti al progetto e le offerte sono consultabili anche sui nostri social. Per maggiori informazioni sulle cene e i cesti natalizi, è possibile visitare il sito www.localisbetter.it, i canali

social ufficiali o contattare direttamente le aziende produttrici.