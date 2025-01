Cena di solidarietà “Forza Fabio!“. Insieme per un amico

Una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà. È quanto in programma venerdì al ristorante Buonenuove, situato all’interno del Chocohotel di via Campo di Marte. La cena di solidarietà e raccolta fondi è stata organizzata dagli amici di Fabio Ciurnella, conosciuto da molti per le sue doti da musicista, rimasto vittima di un incidente domestico la scorsa estate, che lo costringe ancora oggi ad essere ricoverato nel reparto di Unità Spinale Unipolare dell’ospedale di Perugia. Prenotazioni 3534786030.