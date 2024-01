Gli studenti del Liceo Scientifico di Foligno si ritrovano dopo 60 anni

Foligno, 25 gennaio 2024 – Si sono ritrovati ieri, 24 gennaio, dopo circa 60 anni, gli studenti del Liceo Scientifico di Foligno. Erano stati insieme sui banchi di legno del “G. Marconi di Foligno” negli Anni ‘60, poi la vita, come sempre accade, li ha sparpagliati ai quattro angoli della Terra. Ma, grazie ad alcuni di loro, con l’aiuto di internet e dei social, le ragazze e i ragazzi dello scientifico folignate, oggi eleganti signore e signori, si sono ritrovati di nuovo, come quando erano adolescenti, dopo essersi dati appuntamento in un noto ristorante cittadino, prenotato esclusivamente per loro.

Hanno anche costituito un gruppo whatsapp , denominato “Via Aurelio Saffi, 33”, la sede scolastica di allora (oggi il Liceo si trova in via Isolabella). Del gruppo fanno parte 36 ex studenti e studentesse, ben 24 di loro si sono ritrovati ieri fisicamente insieme a Foligno, per il desiderato e atteso momento social conviviale.

Gli organizzatori dell’evento, il prof. Sergio Ciucci e l’ing. Giorgio Agostini, hanno predisposto, oltre menù del giorno, alcuni tavoli con esplicativi cartigli, per posizionare: documenti, foto e libri. I partecipanti hanno depositato negli appositi spazi a proprio piacimento tutto ciò che poteva richiamare alla memoria frammenti di vita scolastica vissuta insieme (dal diario, al libretto delle assenze, un quaderno, una locandina, una fotografia, un libro, ecc.).

A proposito di libri, gli ex studenti del “G. Marconi” hanno fatto anche ristampare il raro Annuario del Liceo Scientifico, anno scolastico 1964/65, contenente i loro nomi e quelli degli insegnanti. I ragazzi della V/A e della V/B di un tempo, ora sono medici, farmacisti, dentisti, avvocati, architetti, ingegneri, industriali, commercianti, fotografi, giornalisti, docenti, agricoltori e pubblici dipendenti. Per essere presenti all’incontro, molti di loro sono arrivati da diverse città italiane ed alcuni anche dall’estero.

Qualcuno, tuttavia, ha dovuto rinunciare per motivi personali, ma gli organizzatori di Via

Aurelio Saffi, 33 non li hanno voluti tener fuori dalla partecipata iniziativa; sono stati, infatti, raggiunti telefonicamente e con il sistema del bluetooth amplificato, anche da lontano, quei loro compagni di scuola si sono sentiti presenti e partecipi con il resto della comitiva.

Un’elegante medaglia commemorativa dell’evento è stata donata a tutti i facenti parte del gruppo scolastico liceale “Via A. Saffi, 33”

Questi i nomi dei partecipanti all’insolita “rimpatriata scolastica”, dopo 60 anni: Giorgio Agostini, Antonio Biagetti, Anna Bordoni, Giuliana Bravetti, Walter Capezzali, Giovanni Ceccarelli, Giuliana Ciarletti, Sergio Ciucci, Massimo Evangelisti, Sandro Falcinelli, Luciano Farneti, Renata Fringuelli, Dario Laureti, Angelo Mancini, Sergio Mariotti, Tommaso Nardi, Federico Piemonti, Domenico Preda, Diana Silvi, Franco Silvi, Roberto Testa, Franca Tofi, Giovanni Tonti, Enrico Valeri.