“Cena al buio“. Solidarietà del Lions Club

FOLIGNO - Grande successo per la “Cena al buio“ organizzata dal Lions Club Foligno e dal Leo Club Foligno che è riuscita a raccogliere una importante cifra che sarà donata al Centro addestramento cani guida del Lions e all’Unione italiana Cechi e ipovedenti della sezione di Perugia, che hanno contributo all’organizzazione della serata e hanno lavorato, insieme al Lions, all’organizzazione. "È stata una serata emozionante – ha detto la presidente del Lions Club Foligno, Carla Ascani – e molto significativa. Grazie alla collaborazione del ristorante ‘Me te magno’, abbiamo potuto organizzare una serata in linea con i nostri service, riuscendo a raccogliere una considerevole cifra che abbiamo devoluto per il Centro cani guida Lions e all’Unione italiana ciechi. Cenare senza luce, serviti dai ragazzi dell’associazione è stata una esperienza magica".