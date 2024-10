Celebrazioni per San Francesco. Al via la festa per il Patrono. In arrivo cinquemila pellegrini

Al via oggi le celebrazioni in onore di San Francesco patrono d’Italia, con la Sicilia che, in rappresentanza della Nazione intera, offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba del Poverello e che verrà accesa domani dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Le celebrazioni odierne, quelle del "Transito", avranno luogo a Santa Maria degli Angeli dove Francesco d’Assisi morì il 3 ottobre 1226. Alle 10.30 la solenne concelebrazione eucaristica nel "Transito di San Francesco" presieduta da fra Francesco Piloni, OFM, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria. Domani, alle 10, in diretta su Rai1, si terrà la celebrazione eucaristica nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco presieduta da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Saranno almeno 5000 fra pellegrini e rappresentanti istituzionali che sono giunti in Assisi per questo appuntamento. Per questi giorni di grande afflusso sono stati effettuati controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia. Alle celebrazioni francescane è dedicato lo speciale del numero di ottobre della rivista San Francesco. Fra gli articoli quello dedicato ai duecento anni dall’inaugurazione della cripta di san Francesco all’interno della Basilica, avvenuta nel 1824. Un approfondimento a cura di Erminia Irace, Professoressa associata di Storia moderna all’Università degli Studi di Perugia, ripercorre le tappe che hanno portato alla realizzazione della cripta che ha reso possibile accedere al luogo della sepoltura del Santo. Nascosto al di sotto della chiesa fin dal 1230, il sarcofago che conteneva il corpo di san Francesco fu rinvenuto il 12 dicembre del 1818, dopo 52 notti di scavi. M.B.