Celebrazioni per l’Assunta. Città in festa

AMELIA La Diocesi celebra la festa dell’Assunta nelle due Cattedrali di Terni e Amelia e nelle sette parrocchie che sono dedicate alla Vergine: Alviano, Configni, Otricoli, Frattuccia, Giove, Lugnano in Teverina, Calvi dell’Umbria. Agli amerini questa è una ricorrenza che sta particolarmente a cuore per esprimere la gratitudine della comunità a Maria, che liberò la città dalla peste e dal terremoto. Le celebrazioni culmineranno con il solenne pontificale presieduto oggi alle 11.30 dal vescovo Francesco Antonio Soddu (foto). Particolarmente suggestiva, la Processione che partirà alle 18 per fare poi sosta in piazza XXI Settembre dove a Porta Romana il vescovo impartirà la benedizione alla città. Poi in piazza Matteotti la benedizione ai malati. Parteciperanno autorità civili e militari e il “Complesso Bandistico Città di Amelia“. Al rientro in Cattedrale verrà celebrata la messa vespertina.