Celebrazioni francescane. Oltre cinquemila pellegrini sono in arrivo dalla Sicilia

Saranno cinquemila i pellegrini insieme ai rappresentanti istituzionali provenienti dalla Sicilia per le celebrazioni della festa di San Francesco Patrono d’Italia del 3 e 4 ottobre 2024. Quest’anno sarà infatti la regione più grande d’Italia a donare l’olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla Tomba del Santo; sarà accesa, il 4 ottobre, dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in rappresentanza del popolo italiano. "Questa nostra visita rappresenterà un bel momento – ha detto monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana – Anche la parte civile della nostra Regione la sta sentendo molto e si sta preparando da tempo. Un aspetto bello è questo tocco francescano del cristianesimo che incarna tre concetti su cui vorremmo concentrarci: pace, fraternità e creato".

"La Sicilia è da sempre, e negli ultimi anni più che mai, terra di accoglienza: nonostante le difficoltà che ciò comporta, la popolazione e le istituzioni si sono contraddistinte per questa grande capacità - penso soprattutto agli immigrati, ma non solo - di fare spazio all’altro, allo straniero, al bisognoso, al visitatore". Così fra’ Marco Moroni, Custode del Sacro Convento. Le celebrazioni prenderanno il via il 3 ottobre a Santa Maria degli Angeli, alle ore 11, con la concelebrazione eucaristica nel "Transito di San Francesco" presieduta da fra Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. Nel corso della Celebrazione sarà consegnato il riconoscimento "Rosa d’argento" a suor Alfonsa Fileti, che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. Venerdì 4 ottobre, alle 10 in diretta su Rai1, la celebrazione eucaristica nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco.