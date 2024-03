Celebrazioni di Pasqua Si rinnova la tradizione

Le celebrazioni di Pasqua si rinnovano con i grandi classici della regione. A Bevagna oggi ha luogo la "Corsa del Cristo Risorto". La bella statua lignea del Cristo risorto viene portata in spalla dalle confraternite di corsa fino all’altare maggiore della chiesa di San Michele Arcangelo, al suono festoso del Gloria.

A Città della Pieve, nei locali sotterranei della Taverna di Palazzo Orca, come ogni anno da oltre 30 anni, il Terziere Borgo Dentro mette in scena oggi e domani "I Quadri Viventi", e sarà ispirato alla Porta Nord del Battistero di Firenze di Lorenzo Ghiberti, in occasione del seicentenario dal suo completamento. Il percorso, visitabile dalle ore 16 alle ore 19, porterà in scena la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo.

A Penna in Teverina, invece, durante le festività di Pasqua e fino al 7 Aprile sarà possibile visitare i Presepi Pasquali che rievocano le scene della Passione, Morte e Resurrezione.

A Montefalco saranno giorni dedicati all’enogastronomia, alla cultura, alle tradizioni, all’arte, alla natura e al movimento. Domani, a Pasquetta, l’immancabile colazione in piazza, con la tipica pizza pasquale con salumi, accompagnata dai vini Montefalco, e la tradizionale Gara della Ciuccetta nel pomeriggio, gioco di antica tradizione popolare. La competizione, aperta a chiunque sia desideroso di “Ciuccettare”, consiste nello sbattere l’uno contro l’altro i pizzetti di uova di gallina. In queste giornate si potrà ammirare la mostra fotografica Umbria - Patrimoni, nel complesso museale di San Francesco. A Pietralunga il giorno di Pasqua si festeggia con le uova sode. La piazza del paese diventa un’arena di gioco dove tradizione e divertimento si intrecciano. La Tocciata è un antico gioco che consiste nel portare a casa il maggior numero di uova intatte, a partire dalle 9 fino alle 12.30. Via Crucis d’autore e Spello: oggi e domani il borgo si trasforma in una grande galleria d’arte a cielo aperto con 14 stazioni allestite con opere d’arte contemporanea, di artisti italiani e stranieri. Nel giorno di Pasqua sono due le tradizioni che si ripetono a Bastia Umbra al termine della messa delle 17: la processione della Rinchinata e la tombola,