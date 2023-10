Celebrazione in basilica per "chiudere" le Porte

GUALDO TADINO – Priori, giocolieri e contradaioli, insieme a Claudio Zeni, presidente dell’Ente Giochi de le Porte, hanno partecipato alla celebrazione in onore del compatrono San Michele arcangelo, a cui è intitolato il palio. E’ stato l’ultimo atto ufficiale dell’Ente; ed è stata anche occasione per l’espressione di gratitudine con la consegna di diversi riconoscimenti. Sono stati attribuiti al caporedattore Rai del Tgr Umbria Luca Ginetto, ai "maggiorenti" per il grande lavoro svolto in occasione dei Giochi e di tutti gli altri eventi collaterali: il cerimoniere Damiano Baldelli, il maestro di campo Andrea Gramaccia, il luogotenente Edoardo Brunetti e il cancelliere Edoardo Ridolfi. Riconoscimenti anche al fotografo "storico" Michele Lucarelli, alla memoria di Ugo Belardi, scomparso recentemente, uno dei portaioli più attivi di Porta San Benedetto e componente della Commissione taverne, e a Icom spa di Fossato di Vico. Al parroco della basilica concattedrale, don Franco Berrettini, è stata donata una bella riproduzione del Palio firmato dall’artista Marco Ercoli. Per la festa del compatrono, le Porte, insieme alla Confraternita della Santissima Trinità, hanno donato una consistente quantità di derrate alimentari al Banco di Solidarietà: il cui presidente, Giuseppe Ascani, ha ringraziato "per il gesto di solidarietà che – ha detto – permetterà di sostenere diverse famiglie del territorio fino a novembre, quando c’è la Giornata della Colletta alimentare".

Alberto Cecconi