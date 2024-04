C’è un quarto canditato sindaco. Giordano Conticelli chiama i giovani

Rotti gli indugi: i ragazzi di Nova hanno deciso di trasformare il loro gruppo in una vera e propria lista elettorale che prenderà parte alle elezioni comunali, candidando a sindaco Giordano Conticelli. La decisione è stata presa e sarà ufficializzata a breve. La lista di Nova sarà formata da Luca Del Sole, Giulio Bottai, Valentina Dalmonte, Luca Angelozzi, Silvia Vermicelli, Diletta Riccetti, Fabio Graziani, Andrea Dal Savio, Luca Devigili, Francesca Vincenti, Patrizio Angelozzi, Katrin Zernial, Marco Corba e Federica Fantauzzi. Una lista tutta di giovani e giovanissimi con l’eccezione di Patrizio Angelozzi, primario del reparto di ostetricia dell’ospedale. Giordano Conticelli, brillante dottorando in Storia dell’arte all’università di Washington a Seattle, 33 anni, è figlio d’arte, il padre è Maurizio che ha svolto vari incarichi comunali tra cui quello di assessore e vicesindaco. Nel 2019, Giordano Conticelli conquistò anche una certa ribalta nazionale per aver annunciato e poi praticato un digiuno di protesta contro il Governo per aver ospitato a Verona il forum delle famiglie. Il gruppo di Nova è stato insistentemente corteggiato dagli altri candidati e partiti, ma alla fine la decisione è stata quella di una corsa in solitaria per far valere una differenza e una distanza rispetto a tutti gli altri al termine di una prolungata attività di ascolto e confronto con molti cittadini ed associazioni attraverso la formula dei forum di discussione aperta a cui ha preso parte molta gente. Un metodo innovativo. Ora il numero degli aspiranti sindaci è dunque arrivato a quattro. Ci sono Roberta Tardani per il centrodestra, Stefano Biagioli per il centrosinistra e i Cinque Stelle, Roberta Palazzetti con la sua Proposta civica, equidistante dai due schieramenti ma con sostegni trasversali, ed ora Giordano Conticelli che punta a fare il pieno tra l’elettorato giovanile.

Cla.Lat.