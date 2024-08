"C’è troppa nebbia" . Il volo da Catania ’dirottato’ su Pescara

Ancora una volta i capricci metereologici hanno creato problemi di atterraggio al san Francesco d’Assisi. E’ successo al volo Ryanair in arrivo da Catania, che sarebbe dovuto atterrare ieri nella pista dello scalo umbro alle 8.20. Ma per la scarsa visibilità causata dalla nebbia, l’atterraggio non è stato possibile. Così il volo è stato dirottato all’aeroporto di Pescara, con non pochi disagi per i passeggeri a bordo. Sembra che sia stato organizzato un pullman sostitutivo. Ma c’è chi ha affittato auto, perché il bus non era al momento disponibile.