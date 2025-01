C’è ’Trasimeno Fumetto’. Da Magione parte il bando per il concorso nazionale

Il Comune di Magione ha pubblicato il bando per la terza edizione del "Concorso Nazionale del Fumetto e Illustrazione del Trasimeno" legato al festival TrasimenoFumetto che quest’anno come tema ha "Divine acque. La spiritualità legata ai mari, fiumi, laghi". Il concorso (nella foto una precedente edizione) propone infatti ai fumettisti e illustratori di produrre opere che si ispirano a questo universo.

Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti e illustratori professionisti ed esordienti. Sona due le categorie ammesse alla partecipazione: Categoria fumettisti e Categoria illustratori. Per la categoria fumettisti è richiesto un minimo di tre tavole. Per la categoria illustratori un minimo di 3 illustrazioni legate tra loro da un filo narrativo. È permessa qualsiasi tecnica manuale (acquerello, carboncino, retini...) e di disegno digitale. Le opere presentate dovranno essere inedite.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Le opere dovranno pervenire all’indirizzo mail [email protected] entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2025. Tutti i lavori saranno sottoposti alla valutazione di una giuria composta da esperti del genere (fumettisti, critici, giornalisti, scrittori). La giuria determinerà due classifiche, una per ciascuna categoria, basandosi sulla propria sensibilità artistica, umana e critica in considerazione della qualità del lavoro, dei valori dei contenuti e delle emozioni suscitate.

Le premiazioni dei vincitori di entrambe le categorie si terranno in occasione della manifestazione Trasimeno Fumetto prevista per il 25, 26 e 27 aprile 2025 a San Feliciano. I premi saranno così ripartiti. Categoria fumettisti: primo premio del valore di 300 euro; secondo premio del valore di euro 150; terzo premio: del valore di 100 euro. Categoria illustratori: Primo premio del valore di 300 euro; secondo premio del valore di 150 euro; terzo premio: del valore di 100 euro. I lavori selezionati verranno esposti in una mostra dedicata al concorso.

Tutti i partecipanti presenti alla premiazione avranno la possibilità di incontrare i giurati in una "clinic del fumetto" durante la quale verranno analizzati e commentati i lavori presentati. La giuria presieduta da Marco Cannavo è composta da Lucia Baldassarri, Silvia Vecchini, Moreno Chiacchiera, Francesco Siena (Sudario Brando), Francesco Gaggia e Vanni Ruggeri.