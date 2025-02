C’è “Sarabanda“ al Morlacchi

Ultima recita, oggi alle 17 al Teatro Morlacchi di Perugia per il nuovo spettacolo firmato da Roberto Andò: “Sarabanda“, l’ultima opera di Ingmar Bergman. In scena un cast d’eccezione composto da Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton e Caterina Tieghi.

In questa sorta di testamento artistico il maestro svedese torna a parlare dei protagonisti di “Scene da un matrimonio“ diventati, trent’anni dopo, più maturi ma anche più spietati. "È concepito in dieci scene – dice Andò – in cui, volta per volta, si avvicendano due dei quattro personaggi che ne compongono il disegno. Una struttura musicale che allude alla sarabanda, una danza per coppie solenne e lasciva che venne proibita nella Spagna del sedicesimo secolo, per poi essere adottata da grandi compositori come Bach o Handel. Sarabanda è l’opera più radicale di Bergman e sembra riconsiderare i grandi quesiti che il maestro svedese aveva affrontato nelle pellicole precedenti: la famiglia, la solitudine, l’arte come possibile redenzione, la vecchiaia, la morte".