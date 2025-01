C’è la possibilità di ospitare l’arrivo di una tappa. Amministrazione comunale al lavoro

SPOLETO Dopo oltre vent’anni Spoleto potrebbe tornare ad ospitare l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. A dare la notizia è stato il sindaco Andrea Sisti parlando dell’impegno straordinario del comando di polizia municipale per la partenza della tappa della Corsa Rosa 2024 da Spoleto a Prati di Tivo. "Gli organizzatori ci hanno fatto i complimenti per come abbiamo gestito la partenza del 2024 – così il sindaco - e ci hanno proposto di tornare a Spoleto per l’edizione 2026". L’amministrazione quindi con il nuovo assessore allo sport Federico Cesaretti si è già attivata per verificare se c’è la possibilità di ospitare l’arrivo di una tappa che, come noto, garantisce maggior visibilità rispetto alla partenza. L’ultima volta che Spoleto ha ospitato l’arrivo della Corsa in Rosa risale al 2004, durante l’amministrazione Brunini, con il traguardo in viale Trento e Trieste.