C’è la palestra per scuola e società sportive

PETRIGNANO DI ASSISI - Inaugurata la palestra della secondaria di primo grado “Francesco Pennacchi”: sarà una struttura al servizio delle attività scolastiche e delle società sportive. Il progetto di riqualificazione, finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dal ministero dell’Istruzione per un importo di 924.000 euro, mira a potenziare l’infrastruttura sportiva a servizio della scuola “Pennacchi” ma anche dell’istituto primario “Luigi Masi”. La nuova palestra è a disposizione non solo delle attività sportive scolastiche ma anche delle società sportive del territorio e dell’intera comunità per ospitare eventi di interesse pubblico e convegni, con una capienza di circa 250 posti.

Ed ora qualche nota tecnica: i lavori sulla palestra, iniziati a giugno 2023, hanno riguardato miglioramenti strutturali e impiantistici come l’adeguamento sismico della struttura prefabbricata, l’installazione di nuovi impianti audio e di allarme, la riqualificazione degli spogliatoi, dei bagni e dell’area di gioco, il rifacimento degli infissi e dei prospetti esterni, interventi di isolamento di isolamento e impermeabilizzazione della copertura, potenziamento dell’illuminazione esterna.

Alla cerimonia hanno partecipato tantissimi studenti, che insieme alla dirigente scolastica e ai docenti, hanno animato l’inaugurazione con coreografie e musica. Presenti anche i genitori, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i tecnici del Comune e partner esterni che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.