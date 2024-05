C’è la Granfondo di San Pellegrino Rokketta legend

E’ il giorno della Granfondo di San Pellegrino "Rokketta legend", tradizionale appuntamento del circuito Umbria Marathon. E’ la 14^ edizione. Nel 2011 fu valida anche per il campionato italiano, con la maglia tricolore per l’attuale c.t. azzurro Mirko Celestino e Daniela Veronesi. Da allora la manifestazione, intitolata al compianto Antonio Fabi, è diventata uno dei circuiti più amati. La gara prevede un percorso di 52,92 km. con un dislivello di 1.742 metri, molto impegnativo soprattutto nella sua seconda parte, dove presumibilmente ci si giocherà la vittoria assoluta e quelle per le categorie. In alternativa, però, per i partecipanti c’è anche il "tracciato medio" di 30,28 km per 776 metri di dislivello.

La partenza è prevista per le 9,30 dalla via del Braccio di San Pellegrino. Sono previsti premi per i primi 3 assoluti e 5 di categoria; 3 per il percorso più corto. Lungo il tracciato ci saranno mezzi di assistenza sanitaria e posti per il ristoro; all’arrivo il pasta party in collaborazione con l’associazione Maggiaioli di San Pellegrino. Organizza, sotto l’egida del Coni, il Gruppo sportivo Avis, col patrocinio di vari enti, tra cui il Comune e l’Ente Giochi de le Porte. Si prevede la presenza di varie centinaia di bikers provenienti anche dalle regioni limitrofe: molti colgono l’occasione anche come opportunità concreta per conoscere da vicino il territorio. L’anno scorso furono oltre 350 i partecipanti.

Alberto Cecconi