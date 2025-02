C’è il teatro-famiglia. Ultimo appuntamento

SPOLETO Ultimo appuntamento in programma per “La domenica dei sogni 2024-2025“, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni. "Le quattro stagioni", lo spettacolo della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi, andrà in scena domani alle 16.30 per regia e testo di Bruno Cappagli, Silvia Traversi con Matteo Bergonzoni, Giulia Berti, Giada Ciccolini, Simone Salvaggio, luci di Andrea Aristidi, scenografie e costumi di Tanja Eick. Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di 6 euro (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30). In occasione dell’evento, torna anche la prossima domenica “La Biblioteca va a Teatro“. Nel foyer del teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.