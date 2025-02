C’è ’Arlecchino’ per i più giovani

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di oggi per la rassegna dedicata agli spettatori più giovani del teatro degli Illuminati di Città di Castello. Alle ore 17.30 nell’ambito della stagione di "Teatro Ragazzi 2025", alla sezione rassegna teatro di figura, c’è "Teste di legno" per la direzione artistica curata dalla compagnia Politheater. Il secondo appuntamento in calendario è con "Teatrino dell’Es" che sul palco degli Illuminati presenta lo spettacolo "Il pranzo di Arlecchino" di e con Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. Per info e prenotazioni 3926467999.