Cattivi odori a Bastiola. Indagini in corso

Cattivi odori a Bastiola e aree limitrofe:, sono in corso da parte di Arpa e Usl, oltre alla Polizia locale, le necessarie verifiche al fine di risalire alle cause. Inoltre il Comune di Bastia Umbra, proprio in merito a tale criticità, connessa essenzialmente all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ha recentemente adottato l’atto di giunta, in accordo con tutti i soggetti del tavolo interistituzionale (Arpa, Usl, Comuni di Bastia Umbra e di Bettona): si tratta di un protocollo di intervento da mettere in atto in caso di inconveniente odorigeno, disciplinando le modalità di gestione delle segnalazioni e l’eventuale attivazione delle verifiche in loco da parte degli enti competenti. "I nostri cittadini devono essere tutelati dal punto di vista ambientale – dice il sindaco Paola Lungarotti - Vogliamo arrivare entro il più breve tempo possibile a risolvere il problema segnalato in questi giorni dai residenti".