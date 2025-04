Castiglione, turismo invernale : "Pubblico variegato e fedele . Con buone capacità di spesa"

Un pubblico variegato, fedele e con buone capacità di spesa: è quello che frequenta il Trasimeno in generale e Castiglione del Lago in particolare. È un altro degli aspetti emerso dal progetto Cities, acronimo per “Città e Terziario: innovazione economia socialità“, ideato da Confcommercio per migliorare i centri urbani italiani e sostenere le economie di prossimità, di cui ieri abbiamo anticipato alcuni aspetti. Quello che emerge è dunque che i turisti sono in leggera prevalenza composti da adulti tra i 35 e i 64 anni. Una parte significativa ha una disponibilità economica medio-alta, con una progressiva crescita del segmento alto-spendente soprattutto a marzo. L’indagine è stata effettuata infatti tra dicembre e marzo. E dopo Natale, nonostante il calo fisiologico post-festivo, gennaio ha mantenuto numeri alti, con circa 95.000 presenze, sostenute soprattutto da un turismo locale e regionale in crescita. Febbraio senza eventi di rilievo, ma con una base solida, ha portato in città circa 80.000 persone, soprattutto da comuni limitrofi e aree umbre. Le visite brevi e le permanenze più contenute sono state la cifra di questo mese di transizione.. Con il clima più mite e i primi eventi di primavera, marzo ha visto tornare anche i visitatori da fuori regione e dall’estero, per un totale che ha superato oltre i 100.000 ingressi. Più di un visitatore su quattro è tornato almeno una seconda volta. Nei fine settimana, in particolare la domenica, si registrano sempre i maggiori afflussi. La fascia oraria preferita va dalle 10:00 alle 17:00, perfetta per godere delle bellezze locali. Di certo dove ci sono iniziative coordinate e promozione, i risultati si vedono. Non solo grandi eventi ma anche attività diffuse come mercati, percorsi ciclopedonali e aperture straordinarie fanno la differenza. "Il progetto Cities – ha detto il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi – segna un punto di svolta nel rapporto tra istituzioni, imprese e territorio. Grazie ai dati oggettivi e alla tecnologia, oggi abbiamo uno strumento che ci consente di superare le impressioni personali per costruire politiche concrete e condivise. l sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico ha sottolineato poi che "questo strumento permetterà all’amministrazione comunale di orientare le scelte politiche future in modo condiviso, coinvolgendo attivamente la comunità, le imprese e i cittadini. I Big Data costituiscono una risorsa fondamentale per superare la tendenza a basare le decisioni su percezioni soggettive, favorendo invece scelte fondate su dati reali. Cities sarà un elemento chiave per costruire, insieme, il futuro della nostra città".