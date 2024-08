Castiglione del Lago capitale del folklore: domani lo show alla Rocca

CASTIGLIONE DEL LAGO – La Rassegna Internazionale del Folklore di Castiglione del Lago entra nel vivo. Per la quarantacinquesima edizione fino a domani 15 agosto, "Agilla e Trasimeno" ha pensato a diffondere nel territorio umbro e toscano lo spettacolo del folklore. Dopo le prime due belle serate di domenica a Villastrada Umbra e di ieri a Gioiella, questa sera la RIF fa tappa a Cortona con i bulgari del "Folk Dance Klub Dobrudja" di Dobrich e i georgiani del "Folk Dance Group Abkhazia" di Kutasi. Oggi trasferimento a Santa Maria degli Angeli sempre con entrambi i gruppi di Bulgaria e Georgia. Gran finale il giorno di Ferragosto al Teatro della Rocca di Castiglione del Lago con il "Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno", il "Gruppo Musicale Folk Ribellicanti" di Lucignano in provincia di Arezzo (come Castiglione del Lago uno dei "Borghi più Belli d’Italia") e le attese performance di bulgari e georgiani. "Unità nella diversità" ripete sempre Giancarlo Carini, presidente di Agilla e Trasimeno che, dalla sua creazione, guida la RIF sempre in stretta collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago: un evento che è un fiore all’occhiello per la "Città del Trasimeno" e sicuramente tra i più significativi in Umbria. "I gruppi folkloristici rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana – spiega – e sono presenti in tutto il territorio nazionale. Tali formazioni, sviluppando la comune passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte l’età e i ceti sociali contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati. Non a caso questo immenso patrimonio culturale immateriale è tutelato dall’Unesco". Tutti gli spettacoli, compreso il finale alla Rocca Medievale, sono ad ingresso gratuito e inizieranno sempre alle ore 21:15.