Castiglione Così il cioccolato diventa arte

Un dolce percorso al sapore di cacao. Si è inaugurata ieri a Palazzo della Corgna e al Cinema Caporali “Cioccolarte“, originale mostra ispirata al variegato mondo del cioccolato che coinvolge 25 artisti con opere dedicate o realizzate con il “Cibo degli Dei“. Ideata e curata da Lagodarte con la consulenza del critico d’arte Andrea Baffoni, la mostra è in sintonia con l’evento “Luci sul Trasimeno” che illumina con le sue iniziative il Natale di Castiglione.

Tante le sezioni da vedere, a volte anche da gustare. Si inizia con un omaggio a Luisa Spagnoli e alla sua invenzione più famosa, il Bacio. In vetrina opere dedicate alla celebre ’imprenditrice realizzate nel 2022 in occasione della grande mostra-omaggio per il centenario dell’invenzione del Bacio organizzata con successo da “La Casa degli Artisti di Perugia”, in collaborazione con “La Casa del Cioccolato Perugina” , entrambe partner della mostra. Si prosegue con una sezione di dipinti realizzati direttamente con il cioccolato da artisti di vario linguaggio e stile. Per l’occasione domani e poi domenica 15, 22 e 29 si terranno laboratori di pittura con il cioccolato, anche per i più piccoli, dalle 15 alle 19. Si passa poi all’area dedicata a un’affermata artista del settore, Alessia Tunesi, che per anni ha realizzato opere d’autore per Eurochocolate, quindi omaggio al museo Casa del Cioccolato Perugina, con materiale video e documentario.

Come da tradizione ci sarà anche la spettacolare sala con il videomapping immersivo multisensoriale, la “Chocolate Room”, a cura degli artisti di Movimento Creative Label che permetterà di entrare letteralmente nel mondo colorato e vivace del cioccolato con suggestioni multisensoriali che coinvolgono anche gusto e olfatto. L’installazione si snoda anche all’esterno con “CineVisioni”, sulla parete del Caporali dove le fantasie del videomapping si mescolano a sequenze di celebri film dedicati al dolce tema. E lo spazio espositivo del cinema proporrà la mostra “Choco&Movie” con riproduzioni di poster e foto di scena di dieci film ispirati al mondo del cioccolato.

La mostra è aperta fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 17, dal 24 dicembre si prolunga dalle 17 alle 19 e poi, dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle 17 alle 23 con un biglietto unico a 4 euro (gratis residenti e bambini fino a 12 anni).

Infoline per visite guidate e laboratori allo 075.951099 e alla mail: [email protected].

Sofia Coletti