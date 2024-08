Castiglione, arriva la Pfm: "Qui pensiamo in grande"

Torna sulle rive del Trasimeno, dopo il concerto del 3 agosto 1975 al Lido Arezzo, la PFM Premiata Forneria Marconi, la rock band italiana più conosciuta all’estero: un evento voluto dall’associazione “Trasimeno Prog” che, al quinto anno e dopo aver ospitato tutto il meglio del “progressive rock” italiano, metta la cosiddetta “ciliegina sulla torta”, sabato 17 alla Rocca.

La presentazione ufficiale ieri in Provincia, col sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, l’assessore del Comune di Perugia Fabrizio Croce e il presidente dell’associazione “Trasimeno Prog” Massimo Sordi. Si sono collegati in videoconferenza da Milano Franz Di Cioccio e Patrik Djivas, storici componenti del gruppo. "Il concerto della PFM è imperdibile – dice Sordi – e abbiamo concentrato tutti gli sforzi e l’impegno economico su un solo evento, importantissimo, rispetto agli anni passati. Un concerto che vale come due edizioni. La PFM è un gruppo rock italiano di maggiore successo all’estero, oltre che naturalmente in Italia, con grandi successi negli USA e nel Regno Unito: abbiamo fatto un bel colpo!". Massimo Sordi ha ricordato la conferma della “Fiera del Disco” in Piazza Gramsci, davanti a Palazzo della Corgna, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto: "un evento molto importante per gli appassionati di vinili e per tanti curiosi che si avvicinano per la prima volta a questo mondo". "Un evento che celebra la Rocca Medievale – spiega Burico – come una delle principali arene estive umbre che è un grande valore aggiunto per il territorio del Trasimeno e per tutta l’Umbria. Sono anni che organizziamo concerti di alto livello e la PFM, un gruppo che ho nel cuore, rappresenta la raggiunta maturità dell’associazione Trasimeno Prog che si mette alla prova davanti a un pubblico molto esigente". Croce promette di "voler lavorare per organizzare eventi con Castiglione. “Approfondimenti” di musica, artistici e in generale di cultura".